Giresun’da düğünlerin süreleri 3 saat ile sınırlandırıldı

Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde alınan kararlar doğrultusunda düğünlerin 3 saati geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasına karar verildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü başkanlığında 15 Ağustos 2020 tarihinde toplanan İl Umumi Hıfzıssha Meclisi’nde içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin temel prensipleri olan maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra yeni tedbir kararları alındı.

Alınan kararlar doğrultusunda, il genelinde gerçekleştirilecek düğünlerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde, mahalli özellikler de dikkate alınarak, saat 10.00 ile 23.00 arasında ve 3 saati geçmeyecek şekilde gerçekleştirilmesine karar verildi. Ayrıca çay ocaklarında çay ve kahve ikramının mümkünse kağıt bardaklarda yapılamsına, yapılamıyorsa bardakların mutlaka bulaşık makinesinde yıkama yapıldıktan sonra kullanılmasını vurgulandı.

Alınan bir diğer karar ise, valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulmasına ve bu merkezin bünyesinde, kamu kurum ve kuruluşları, il yerel yönetim ve kolluk birimleri personelinin, okul müdür ve öğretmenlerinin, din görevlilerinin, muhtar ve azalarının, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerin katılımıyla ‘mahalle denetim ekipleri’ oluşturulmasına karar verildi.

