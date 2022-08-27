Giresun'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

GİRESUN (AA) - Giresun'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Emre Yakar (18), Kayadibi Mahallesi'ndeki bir evin önünde kaynak yapıldığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan genç, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yakar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz