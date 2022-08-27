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Giresun'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

27.08.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

GİRESUN (AA) - Giresun'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Emre Yakar (18), Kayadibi Mahallesi'ndeki bir evin önünde kaynak yapıldığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan genç, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yakar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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