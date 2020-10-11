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Giresun’da elma pekmezi mesaisi başladı

GİRESUN HABERLERİ  | 11.10.2020 14:33 | Son Güncelleme

Bahçelerinde yetiştirdikleri elmaları, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştüren Giresunlu aileler hem ekonomik gelir sağlıyor, hem de kışa hazırlık yapıyor.Geleneksel yöntemlerle birçok zahmetli işlemin ardından toplanan elmalar pekmeze dönüşüyor.Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Talipli köyünde Arslan-Gülcan Cenik çiftinin pekmez mesaisi başladı.

Bahçelerinde yetiştirdikleri elmaları, geleneksel yöntemlerle pekmeze dönüştüren Giresunlu aileler hem ekonomik gelir sağlıyor, hem de kışa hazırlık yapıyor.
Geleneksel yöntemlerle birçok zahmetli işlemin ardından toplanan elmalar pekmeze dönüşüyor.
Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Talipli köyünde Arslan-Gülcan Cenik çiftinin pekmez mesaisi başladı. Bahçeden topladıkları ekşi ve tatlı elmaları önce temizleyen daha sonra kaynatıp süzen ve sonra tekrar saatlerce odun ateşinde kaynatarak pekmeze dönüştüren çift, bahçedeki her bir ürünün değerlendirilmesi gerektiğini ve ziyan edilmemesinin gerektiğini söylüyor. Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen pekmezin özellikle Korona virüsle mücadele döneminde bağışıklık sistemini güçlü tutacağı belirtiliyor.
Makinelerle ezilerek de pekmez yapıldığını belirten Arslan Cenik “Bu işin makinesi de var ancak makine elmanın içerisindeki kurt ve böcekleri de pekmeze katıyor, biz ise bunu kendi el emeğiyle birlikte yapıyoruz. Elmanın içerisindeki kurtları tek tek ayırarak elmaları önce temizliyoruz. Daha sonra haşlanma süreci var, haşlanan elmaları şirahneye koyuyoruz, oradan süzülen suyu tekrar tülbentle süzüyoruz, süzdükten sonra da tekrar tavaya kaynamaya koyuyoruz ve bir müddet kaynadıktan sonra dinlenmeye bırakılacak ve pekmez haline dönüşecek” ifadelerini kullandı.
Gülcan Cenik ise “Biz eski usulle yapıyoruz pekmezimizi, toprağın bize verdiği nimetleri değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim yörenin fındıktan sonra ki kış hazırlıklarını zor olsa da yapıyoruz ve tüm kış boyunca afiyetle yiyoruz" ifadelerini kullandı.

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