Giresun'da "Fındık Hasat Şenliği" yapıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da yaklaşan fındık hasat sezonu öncesi "Fındık Hasat Şenliği" düzenlendi.

Giresun Belediyesince Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde organize edilen şenlikte, katılımcılar kemençe ve yöresel türküler eşliğinde bahçeye girdi. Sepetlerini bellerine takan katılımcılar, fındık toplayarak sembolik olarak fındık hasadını başlattı.

Şenlikte kadınlar arasında yapılan yarışmada, yarım saatte 27 kilogram fındık toplayan Hülya Tozlu ve Hatun Yeşiltaş birinci oldu.

Bahçe içinde fındık dallarına asılan Giresun figürlü resimlerin dikkati çektiği şenlikte ressamlar fındık bahçesini tuale yansıttı.

Fındık harmanında devam eden programda, kara demlikte yapılan çay ikram edildi, kemençe eşliğinde atma türküler söylenerek horon oynandı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede fındık hasadının 14 Ağustos itibarıyla resmi olarak başlayacağını söyledi.

Karadeniz için fındığın önemine işaret eden Ünlü, "Fındık Giresun'un ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Aslında fındık Giresun'da bir yaşam tarzı, düğünler, her türlü hazırlıklar, ekonomik faaliyetler, kültürel ve sosyal faaliyetler, her şey fındığa endeksli." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce fındıkta kalite ve verimi artırma projeleri uygulandığını dile getiren Ünlü, örnek bahçelerde verimi dekarda 300 kilograma kadar çıkardıklarını ifade etti.

Vali Ünlü, bu yıl FİSKOBİRLİK tarafından Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan başvuru sonucunda Giresun tombul fındığının AB nezdinde de coğrafi işaret olarak tescil edildiğini belirterek, bu fındık türünün Türkiye'nin AB'de tescil edilen 8'inci ürünü olduğunu söyledi.

- "Bütün ritüellerimizin içinde fındık figürü vardır"

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da fındık hasadının yapılacağı zaman dilimine girildiğini belirtmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini dile getirdi.

Fındığa bu sezon güzel bir fiyatın verildiğini ifade eden Şenlikoğlu, "Bu anlamda Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir fındık fiyatı ve tabii bu sene rekoltemiz de iyi, dolayısıyla hepsinin birleşmiş olması fındık üreticimize çok ciddi ekonomik destek getirmiş olacak." diye konuştu.

Şenlikoğlu, bölgede fındığın hayatın her alanında yer aldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Giresun'dayız yani fındığın kalbindeyiz, fındığın başkentindeyiz. Giresun kalite fındığın tabii fiyat farkıyla, kalitesiyle Giresun'da ayrı bir yeri var. Bizim yüzyıllardır devam eden fındık üreticiliğimiz aynı zamanda fındığı bizde kültürel bir ürün haline dönüştürdü. Bizim her alanımızda, düğümüzde, cenazemizde, bütün oyunlarımızda, bütün ritüellerimizin içinde hemen hemen bir fındık figürü vardır."

Şenliğe, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nur Köroğlu, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

