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Giresun'da fındıkta verim ve kalitenin artırılması toplantısı

GİRESUN HABERLERİ  | 19.02.2020 16:04 | Son Güncelleme

Vali Harun Sarıfakıoğulları: - "Giresun genelinde dekar başına ortalama 80-85 kilogram olan ürün verimliliğimizin, yaptığımız çalışmalarla 300 kilogram civarına çıkabileceğini gördük"

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun genelinde dekar başına ortalama 80-85 kilogram olan ürün verimliliğinin yaptıkları çalışmalarla 300 kilogram civarına çıkabileceğini gördüklerini bildirdi.

Sarıfakıoğulları, Valilikte düzenlenen Fındıkta Verimliliği Artırma İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada, bu konuda yaklaşık 3 yıldır çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Fındığın en iyisi ve lezizinin Giresun'da üretildiğini ifade eden Sarıfakıoğulları, bu nedenle verimlilikte de rol model olup fındık üretilen alanlarda birim başına en fazla ürünü almaları gerektiğini kaydetti.

Sarıfakıoğulları, verim artırma çalışmalarının bu yıl da sürdürüleceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Giresun genelinde dekar başına ortalama 80-85 kilogram olan ürün verimliliğimizin, yaptığımız çalışmalarla 300 kilogram civarına çıkabileceğini gördük. Bu noktada Giresun il merkezini, merkez ilçeye bağlı birimleri, üniteleri, çiftçilerimizi biz pilot bölge ve uygulama olarak ele almaya karar verdik. Bunu da paydaş kurum ve kuruluşlarımızla siz tarım danışmanlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz."

Örnek bahçe uygulamalarıyla verimliliğin arttığının gözlemlenmesi sonucu diğer çiftçilerin de aynı uygulamalara yöneldiğini, eğitimler aldığını aktaran Sarıfakıoğulları, tarım danışmanları ve çeşitli eğitim programlarıyla çiftçilere ulaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Sarıfakıoğulları, 2020 yılında da köy köy, mahalle mahalle çiftçilerle akşam toplantıları yaparak eğitim faaliyetlerini daha da nitelikli hale getireceklerini vurguladı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise fındığın Giresun ekonomisinin can damarı olduğunu belirterek, üreticinin gelirinin artmasının şehrin ekonomisine de aynı oranda olumlu yansıyacağını ifade etti.

Fındıktaki asıl sorunun üretimle alakalı olduğuna dikkati çeken Şenlikoğlu, "Fındık bahçelerinin bakımı ve verimi için profesyonel çiftçi olma konusunda adımlar atılmalı. Önemli olan işin başında durup gerçek bir çiftçi gibi yaşam sürmektir." dedi.

Toplantıda ilgili kurumlarca fındık verimini artırmaya yönelik uygulanacak projelerin tanıtımı da gerçekleştirildi.

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