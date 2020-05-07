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Giresun’da hareket halindeki minibüs alev alev yandı

GİRESUN HABERLERİ  | 07.05.2020 15:58 | Son Güncelleme

Giresun’un Keşap ilçesinde bir minibüs alev alarak yandı.Giresun’un Keşap ilçesi Uluburun Mevkiinde Espiye ilçesi istikametine giden yumurta taşıdığı belirtilen ticari minibüs motor bölümünden bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Giresun’da hareket halindeki minibüs alev alev yandı

Giresun’un Keşap ilçesinde bir minibüs alev alarak yandı.
Giresun’un Keşap ilçesi Uluburun Mevkiinde Espiye ilçesi istikametine giden yumurta taşıdığı belirtilen ticari minibüs motor bölümünden bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Uluburun Tüneli girişinde meydana gelen olayda alev alan araç yol kenarına çekilirken çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerde yol kenarına çekilmiş olan minibüsten alevler yükselirken, küçük çaplı patlamaların meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, minibüs yangında kullanılamaz hale geldi.

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Sabah
05:10
Öğle
12:28
İkindi
16:21
Akşam
19:36
Yatsı
21:11

Giresun Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Aydınlar Eczanesi
Merkez
Sokakbaşı Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Gülşah Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
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