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Giresun'da hasta taşıyan ambulans kamyona çarptı: 6 yaralı

31.07.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da hasta taşıyan ambulans kamyona çarptı: 6 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde hasta nakil ambulansının, kamyona çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarp Sınır Kapısı'na hasta nakli için seyir halinde olan Tolga Ankara yönetimindeki 34 ZB 8744 plakalı özel ambulans, Yalıköy mevkisinde, aynı yönde giden Erol Yoloğlu yönetimindeki 61 K 0319 plakalı araç taşıyan çekici kamyona arkadan çarptı.

Kazada şoför Ankara ile ambulans görevlileri Nazlı Erdoğan, İrem Akten, Metin Kudin, Rus vatandaşı Ahbap Shamuradov ve refakatçisi Kulara Shamuradov yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Tirebolu ve Görele'deki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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