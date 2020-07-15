YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’da hastane ve stad projeleri gayrimenkul piyasasını etkiledi

Giresun’da hastane ve stad projeleri gayrimenkul piyasasını etkiledi

GİRESUN HABERLERİ  | 15.07.2020 10:43 | Son Güncelleme

Giresun’un Aksu mahallesinde yapımı tamamlanan ve açılışa hazırlanan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Giresun Çotanak Stadı bulundukları bölgenin emlak fiyatlarını artırıyor.Şehrin çehresini değiştirebilecek kapasitede büyük ölçekli kamu yatırımlarına her gün yenisinin eklendiği Giresun’daki gelişmelerden gayrimenkul sektörü de nasibini alıyor.

Giresun’un Aksu mahallesinde yapımı tamamlanan ve açılışa hazırlanan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Giresun Çotanak Stadı bulundukları bölgenin emlak fiyatlarını artırıyor.
Şehrin çehresini değiştirebilecek kapasitede büyük ölçekli kamu yatırımlarına her gün yenisinin eklendiği Giresun’daki gelişmelerden gayrimenkul sektörü de nasibini alıyor. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Giresun Çotanak Stadı, Millet Bahçesi, Doğu Park Projesi gibi yeni büyüme dinamikleri kente gelişim gösterecek bölgelerin seçiminde baş rol oynuyor. Giresun’un emlak satışlarında en değerli yerlerinin kamu yatırımlarının artış gösterdiği bölgeler olduğunu ifade eden Emlak Danışmanı ve Mimar Sinan Veyisoğlu, "Konut kredileri sıfır dairelerde 0,64’e, ikinci el dairelerde ise 0,74’e kadar geriledi. Bu emlak piyasasını hareketlendirdi. Giresun’da 2018 yılına göre 2019 yılında yüzde 19 oranında bir düşüş yaşanarak 540 konut satışı gerçekleşmişti. Ancak 2020 yılında kredilerin düşüşü ve Giresun’daki bazı kamu yatırımlarının tamamlanması emlak piyasasını hareketlendirdi” dedi.

Hastane ve stadyum etrafı prim yaptı
Giresun’un en değerli yerlerinin hastane, stadyum, millet bahçesi ve Doğu Park projelerinin yapılacağı çevreler olduğunu da ifade eden Veyisoğlu, “Kamu yatırımları bulundukları yerlerin yeniden yapılanması için de olumlu fırsat sağlıyor. Kamu yatırımları çevresinde bulunan eski binalar yerlerini modern yapılara bırakıyor. Bu hem planlı şehircilik hem de depreme dayanıklı yeni yapı stokunun hayata geçirilmesi anlamına geliyor ve bulundukları yerlerin emlak değerini artırıyor. Bu anlamda Aksu mahallesinde yapımı tamamlanan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Giresun Çotanak Stadı çevresindeki mahallelerde emlak fiyatlarını ikiye katladı. Yine Giresun Belediyesi tarafından yapılacak Doğu Park Projesi de yine Aksu mahallesi başta olmak üzere bu bölgedeki mahalleleri değerlendirmiştir. Bunlarla birlikte Çıtlakkale mahallesinde mevcut stadyumun bulunduğu alana yapılacak Millet Bahçesi projesi de emlak değerlerinin buralarda artmasına yol açmıştır” şeklinde konuştu.
Giresun’un en uygun emlak değerlerinin yer aldığı bölgeler hakkında da bilgi veren Veyisoğlu, “Diğer mahallelere göre şehir merkezinde Cumartesi pazarı, Almançeşmesi, Nizamiye mahallesindeki gayrimenkuller daha uygun fiyatlarda alıcı buluyor” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Antalya'da kurban pazarlarında "pazarlık kiti" ile tokalaşma dönemi

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi'ne seyreden trol tekneleri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yeni evlerine kavuştular

Yeni evlerine kavuştular

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Bağcılar'da aynı anda çok sayıda iş yerinde yangın çıktı

Yenilenen caddeler hem estetik hem konfor kazanacak

Yenilenen caddeler hem estetik hem konfor kazanacak

Giresun Namaz Vakitleri 15 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:07
Sabah
05:01
Öğle
12:37
İkindi
16:35
Akşam
20:04
Yatsı
21:49

Giresun Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Caner Eczanesi
Merkez
Kitapçı Eczanesi
Merkez
Saray Eczanesi
Merkez
Tuğçe Eczanesi
Merkez
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Yılmaz Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

GÜNCELLEME 2 - Giresun'da kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Giresun'da kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur’u arama çalışmaları sürüyor

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur’u arama çalışmaları sürüyor

Baba, kızı ve kuzeni boğulmaktan son anda kurtarıldı

Baba, kızı ve kuzeni boğulmaktan son anda kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.