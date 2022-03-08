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Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık-Aydındere yolu açıldı

08.03.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık-Aydındere yolu açıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan Kovanlık ile Aydındere beldelerinin ulaşımının sağlandığı yol, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Bayındır mevkisinde 5 Martta meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapanan Kovanlık-Aydındere yolunda Karayolları ve İl Özel İdaresi ile Aydındere ve Kovanlık Belde belediyelerinin ekiplerince yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Ekiplerce toprak ve kayaların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

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