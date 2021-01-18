YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’da hırsızlık operasyonunda 3 tutuklama

Giresun’da hırsızlık operasyonunda 3 tutuklama

18.01.2021 21:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’un Dereli ilçesinde ekim ayında hırsızlık olaylarında yaşanan artış üzerine yapılan çalışmalarda yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Giresun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan ekip tarafından yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili B.N, E.D, M.K, H.D ve T.Ç.

Giresun’un Dereli ilçesinde ekim ayında hırsızlık olaylarında yaşanan artış üzerine yapılan çalışmalarda yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giresun İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan ekip tarafından yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili B.N, E.D, M.K, H.D ve T.Ç. isimli şüphelilerin yakalanması için merkez, Keşap ve Dereli ilçelerinde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 500 kilogram demir hurdası, 2 adet ağaç kesme motoru, 15 adet bakır mutfak eşyası, 1 adet LCD televizyon, 350 metre kablo, 1 adet levye, 1 adet matkap takımı, 2 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda hırsızlık yoluyla elde edilen eşya ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen ve ortaya çıkan yeni deliller ile gözaltına alınan H.Ö. ile H.D ve M.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin daha önce Yağlıdere ilçesi Akpınar köyünde A.D. isimli şahsın evinde meydana gelen hırsızlık olayı, merkez ilçesi Karaali köyünde R.O. isimli şahsın evinde ve iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir şantiyede meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Giresun Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:41
Öğle
12:42
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:57

Giresun Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Gizem Eczanesi
Merkez
Sazbeyi Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Baykal Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu hizmetlerini anlattı

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu hizmetlerini anlattı

Dekan annesini toprağa verdi

Dekan annesini toprağa verdi

Giresun'da iki arkadaş, sokak sokak dolaşarak hayvanları besliyor

Giresun'da iki arkadaş, sokak sokak dolaşarak hayvanları besliyor

FİSKOBİRLİK’ten fındık üreticilerine sigorta uyarısı

FİSKOBİRLİK’ten fındık üreticilerine sigorta uyarısı

FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerine tarım sigortası yaptırmalarını önerdi

FİSKOBİRLİK, fındık üreticilerine tarım sigortası yaptırmalarını önerdi

Giresun-Dereli karayolu yıl içerisinde tamamlanacak

Giresun-Dereli karayolu yıl içerisinde tamamlanacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.