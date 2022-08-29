YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Giresun'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

29.08.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Zeki D. idaresindeki 28 ACC 147 plakalı kamyonet, Giresun-Dereli kara yolu Ülper köyü mevkisinde Aydın A. yönetimindeki 52 ABY 148 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 11 kişi yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun'daki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Giresun'da "yıldız fotoğrafçıları" Gölyanı Yaylası'nda bir araya geldiGiresun'da "yıldız fotoğrafçıları" Gölyanı Yaylası'nda bir araya geldi
Kahramanmaraş'ta baraj gölüne giren 2 kardeş boğulduKahramanmaraş'ta baraj gölüne giren 2 kardeş boğuldu
İzmir'de bir kadının öldürülerek cesedinin yakılmasına ilişkin aranan zanlı tutuklandıİzmir'de bir kadının öldürülerek cesedinin yakılmasına ilişkin aranan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Giresun kamyonet

Giresun Namaz Vakitleri 29 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:43
Öğle
12:33
İkindi
16:15
Akşam
19:12
Yatsı
20:37
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Yengesinin kafasını kesip kemiklerinden çorba yaptı

Her satırı kan donduracak! Sevgilisi istismar etsin diye...

Her satırı kan donduracak! Sevgilisi istismar etsin diye...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bu kare 124 yıl önce çekildi! Fotoğraftaki kızı tanıdınız mı?

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.