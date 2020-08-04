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Giresun’da iki köy daha karantinaya alındı

GİRESUN HABERLERİ  | 04.08.2020 11:10 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Kurugeriş ve Çalkaya köylerinde Korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla karantina uygulanmasına karar verildi.Espiye Kaymakamı Taner Tengir başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar doğrultusunda ilçeye bağlı Kurugeriş Köyü ve Çalkaya Köyünde görülen Covid-19 vakaları neticesinde yapılan filyasyon çalışmaları ile temaslı kişi sayısının artmış olmasından dolayı bulaşın engellenmesi amacıyla Kurugeriş ve Çalkaya Köylerinde 4 Ağustos 2020 tarihinden itibaren karantina uygulanmasına karar verildi.Karantina altına alınan köylerde fındık hasadı faaliyetlerinin aksamaması için tarımsal faaliyetlerin devam etmesine karar verildi.

Giresun’un Espiye ilçesine bağlı Kurugeriş ve Çalkaya köylerinde Korona virüs salgınının önlenmesi amacıyla karantina uygulanmasına karar verildi.
Espiye Kaymakamı Taner Tengir başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlar doğrultusunda ilçeye bağlı Kurugeriş Köyü ve Çalkaya Köyünde görülen Covid-19 vakaları neticesinde yapılan filyasyon çalışmaları ile temaslı kişi sayısının artmış olmasından dolayı bulaşın engellenmesi amacıyla Kurugeriş ve Çalkaya Köylerinde 4 Ağustos 2020 tarihinden itibaren karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantina altına alınan köylerde fındık hasadı faaliyetlerinin aksamaması için tarımsal faaliyetlerin devam etmesine karar verildi. Köylere giriş ve çıkışlara, vatandaşların birbirlerini ziyaret etmeleri ve kalabalık oluşturacak hiçbir faaliyete müsaade edilmeyeceği açıklandı.

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Sabah
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Akşam
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Merkez
Gökalp Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Karadeniz Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
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