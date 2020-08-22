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Giresun'da istinat duvarı çöktü

GİRESUN HABERLERİ  | 22.08.2020 15:14 | Son Güncelleme

İstinat duvarının çöktüğü bölgede park halindeki otomobil toprak altında kaldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da etkili olan sağanak sonrası istinat duvarı çöktü.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gemilerçekeği Mahallesi Afacan Sokak'ta 2 apartman arasındaki istinat duvarı çöktü.

Bu alanda park halinde bulunan bir otomobil, toprak altında kaldı. Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Toprak kaymasının yaşandığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayın yaşandığı bölgede iş yeri bulunan Kahraman Başoğlu, aşırı yağışla duvarın alt kısımlarından su fışkırmaya başladığını söyledi.

Başoğlu, "Sular fışkırınca, üst taraftaki yolda su birikintisi olduğunu sandım. O anda video çekiyordum bir anda toprak kaydı. Toprak altında kalan otomobil de 2 metre ilerideydi, taşlarla beraber geriye doğru geldi." dedi.

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