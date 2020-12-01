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Giresun’da izinsiz kazıya suçüstü

GİRESUN HABERLERİ  | 01.12.2020 13:10 | Son Güncelleme

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çukurköy’de izinsiz kazı yapıldığı ihbarı alması üzerine yaptığı incelemede 5 kişiyi suçüstü yakaladı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çukurköy köyünde yapılan operasyonda E.Y.Ö., A.Y., B.M., İ.Ö., ve S.M., isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandılar.

Giresun’da izinsiz kazıya suçüstü

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çukurköy’de izinsiz kazı yapıldığı ihbarı alması üzerine yaptığı incelemede 5 kişiyi suçüstü yakaladı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çukurköy köyünde yapılan operasyonda E.Y.Ö., A.Y., B.M., İ.Ö., ve S.M., isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandılar. Olay yerinde yapılan aramalarda 2 adet jeneratör ile aramalarda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla ifadesi alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı.

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