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Giresun'da kaçak kazı operasyonu

GİRESUN HABERLERİ  | 01.12.2020 10:43 | Son Güncelleme

Giresun'da kaçak kazı operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çukurköy köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda E.Y.Ö, A.Y, B.M, İ.Ö ve S.M, kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Olay yerinde 2 jeneratör, hilti, 100 metre ara kablo, hilti ucu, kürek, kazma, çekiç, keser, el testeresi, 5 litre benzin, el feneri, 10 metre bağlama demiri, ip, kulaklık, kova, 2 litre sıvı yakıt ve eldiven ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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