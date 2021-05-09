Giresun'da kamyonet yol kenarındaki beton kulübeye çarptı: 2 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kamil Efe'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, Doğankent-Kürtün kara yolu Güvenlik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton kulübeye çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Efe ile Ozan Efe, Tirebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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