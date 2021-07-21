Giresun'da kamyonet yol kenarındaki kayaya çarptı: 4 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşkı Çelik yönetimindeki 28 NA 325 plakalı kamyonet, Aydındere beldesinde yol kenarındaki kayaya çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Fatma, Şefik ve Şenol Çelik yaralandı.

Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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