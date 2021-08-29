Giresun'da kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

M.A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, Üçtepe beldesinde Nadir Kılıç'a çarptı.

Ağır yaralanan Kılıç, kaldırıldığı Yağlıdere Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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