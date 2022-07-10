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Giresun'da kamyonetin dereye devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

10.07.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da kamyonetin dereye devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İlçenin Karaağaç köyünde, Mücahit Şimşek yönetimindeki 54 AGF 686 plakalı kamyonet, Kaya Deresi'ne devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Esra, Ekrem, Sündüs, Saliha, Maide ve Perihan Şimşek yaralandı.

Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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