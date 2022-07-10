Giresun'da kamyonetin dereye devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İlçenin Karaağaç köyünde, Mücahit Şimşek yönetimindeki 54 AGF 686 plakalı kamyonet, Kaya Deresi'ne devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Esra, Ekrem, Sündüs, Saliha, Maide ve Perihan Şimşek yaralandı.

Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz