Giresun'da katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın söndürüldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çavuşlu beldesindeki katı atık bertaraf tesisinin ayrışma atölyesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

İtfaiye ekiplerince anında müdahale edilerek alevlerin ayrışma bölümünün dışına sıçramadan söndürüldüğü belirtilen açıklamada, "Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilmekte olup herhangi bir can kaybı veya yaralı bulunmamaktadır. Hasar tespit çalışmalarına başlanılmış olup yangınla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

