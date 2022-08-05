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Giresun'da kayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldı

05.08.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da kayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'da kayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Kavaklar Mahallesi Yeniyol Sütlaç köprüsü mevkisinde kayalık alanda mahsur kalan kedi olduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Giresun AKUT ekipleri 30 metrelik kayalık alandan kediyi çıkardı.

Sağlık durumu iyi olan kedi mahalle sakinlerine teslim edildi.

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