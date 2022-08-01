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Giresun'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı

01.08.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki erkek çocuğunu aramak için çalışma başlatıldı.

Bulancak ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde 3 yaşında olduğu öğrenilen Y.M, bugün evinin bulunduğu bölgede kayboldu.

Küçük çocuğa ulaşamayan yakınları jandarmadan yardım istedi.

Bölgede AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri ile köylüler tarafından arama çalışmasına başlandı.

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