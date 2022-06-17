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Giresun'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

17.06.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Adabük Mahallesi'nde oğluyla yaşadığı evden sabah ayrılan alzaymır hastası 87 yaşındaki Ayşe Topan dönmedi.

Oğlu Necati Topan, bunun üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

​​​​​Polis ve jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

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