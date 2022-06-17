Giresun'da kaybolan alzaymır hastası kadın aranıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Adabük Mahallesi'nde oğluyla yaşadığı evden sabah ayrılan alzaymır hastası 87 yaşındaki Ayşe Topan dönmedi.

Oğlu Necati Topan, bunun üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

​​​​​Polis ve jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.



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