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Giresun’da kaybolan kadın jandarma tarafından bulundu

GİRESUN HABERLERİ  | 17.10.2020 10:44 | Son Güncelleme

Giresun’da kaybolan akli dengesi yerinde olmayan kadın, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yarı baygın halde bulundu.Giresun’un Yağlıdere ilçesi Derindere köyünde dün sabah saatlerinde akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen 50 yaşındaki Emine Koca isimli vatandaşın evinden çıktığı ve bir daha geri dönmemesi üzerine saat 17.30 sıralarında babası Mustafa Koca, durumu jandarmaya haber verdi.İhbar üzerinde, Yağlıdere İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 3 Jandarma Asayiş Timi ile İl Jandarma Komutanlığı’ndan 1 iz takip köpeği olay yerine sevk edildi.

Giresun’da kaybolan akli dengesi yerinde olmayan kadın, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda yarı baygın halde bulundu.
Giresun’un Yağlıdere ilçesi Derindere köyünde dün sabah saatlerinde akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen 50 yaşındaki Emine Koca isimli vatandaşın evinden çıktığı ve bir daha geri dönmemesi üzerine saat 17.30 sıralarında babası Mustafa Koca, durumu jandarmaya haber verdi.
İhbar üzerinde, Yağlıdere İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 3 Jandarma Asayiş Timi ile İl Jandarma Komutanlığı’ndan 1 iz takip köpeği olay yerine sevk edildi. Ekipler, Derindere köyünden 25 vatandaş ile birlikte saat 18.20 sıralarında 5 farklı noktada arama çalışmaları başlattı. Aramalar sonucunda saat 21.30 sıralarında Emine Koca isimli vatandaş, evine yaklaşık bin 400 metre mesafede ormanlık alanda samanlık olarak kullanılan yerde yarı baygın halde bulundu.
Emine Koca bulunmasının ardından hemen Yağlıdere Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan ilk muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilerek sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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