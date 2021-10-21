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Giresun'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

21.10.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Piraziz ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökçeali köyünde Osman Karahüseyin'in (68) üzerine kesim yaptığı ağaç devrildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Karahüseyin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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