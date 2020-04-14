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Giresun'da köyün camisinin imamı yaşlı kadının tarlasını çapaladı

GİRESUN HABERLERİ  | 14.04.2020 13:35 | Son Güncelleme

Giresun'da köyün camisinin imamı yaşlı kadının tarlasını çapaladı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çanakçı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarım işi yapamayan yaşlı kadının tarlasını köyün imamı çapaladı.

Erenköy Köyü Camisi İmamı Coşkun Sevim, "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında köydeki insanların herhangi bir ihtiyacı olup olmadığını tespit etmek için evleri ziyaret etti.

70 yaşındaki Feyziye Aksu, Sevim'e, sokağa çıkamaması nedeniyle tarlada çalışamadığını iletti. Bunun üzerine Coşkun Sevim, yaşlı kadının tarlasını, çapalayarak ot temizliği gibi diğer işlerini de yaptı.

- İl genelinde vatandaşların yardımına koşuluyor

Giresun İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada ise din görevlilerinin "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları ve "Derdiniz Derdimiz Olsun" projesi kapsamında vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiği bildirildi.

"Derdiniz Derdimiz Olsun" projesinde de mahalle ve köylerdeki durumu iyi olan vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerinin buluşturulduğu belirtilen açıklamada, bu sayede vatandaşlar arasında bir köprü görevi kurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, din görevlilerinin hanelere hizmet götürdüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Gerektiğinde vatandaşın kömürünü taşıyan, gerektiğinde un çuvalını sırtlayan din görevlileri hanelere hizmet götürüyor. Vaiz, imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu hocaları, içinde bulunduğumuz zor süreçte cemaatlerinden, mahalle sakinlerinden, öğrenci ve velilerinden sosyal medya grubu oluşturarak irşat ve eğitim içerikli paylaşım yapıyor."

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