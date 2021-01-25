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Giresun'da kumar oynayan 7 kişiye 34 bin 402 lira ceza

25.01.2021 17:17 | Son Güncelleme:
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Giresun'da kumar oynayan 7 kişiye 34 bin 402 lira ceza

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde 7 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 34 bin 402 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir ikamette kumar oynandığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adreste arama yapan polis, 7 kişinin kumar oynadığını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini belirledi.

Şahıslara, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten toplam 34 bin 402 lira idari para cezası uygulandı.

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