YURTHABER
  4. Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi

GİRESUN HABERLERİ  | 08.01.2020 23:11 | Son Güncelleme

Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi

GİRESUN (AA) - Giresun'da bir apartmanın giriş katındaki marangoz atölyesi ile kazan dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Tirebolu ilçesi Demirci Mahallesi Halkovalı Mevkisi'ndeki bir apartmanın kazan dairesi ile marangoz atölyesinin bulunduğu giriş katında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle apartmanı boşaltan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Tirebolu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 4 kişi ise tedbir için 112 Acil Servis ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yarım saati aşkın sürede söndürülen yangında soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, mahalledeki vatandaşlar çalışma yapan itfaiye ekiplerine evlerinden getirdikleri yoğurtları ikram etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Bulancak Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyorBulancak Belediyesi altyapı çalışmalarını sürdürüyor
Tarihi Zeytinlik Semti restorasyonunda sona yaklaşıldıTarihi Zeytinlik Semti restorasyonunda sona yaklaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Giresun marangoz atölyesi Yangın

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Kütahya'da aynı evde işlenen iki cinayetin şüphelileri Samsun'da yakalandı

Kütahya'da aynı evde işlenen iki cinayetin şüphelileri Samsun'da yakalandı

Köy kooperatifinde 12 kişi istihdam ediliyor

Köy kooperatifinde 12 kişi istihdam ediliyor

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Başkan Tosun, Kütahya’nın meselelerini Bakan Albayrak’a iletti

Başkan Tosun, Kütahya’nın meselelerini Bakan Albayrak’a iletti

Giresun Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:13
Sabah
07:44
Öğle
12:38
İkindi
15:01
Akşam
17:22
Yatsı
18:48

Giresun Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Ebru Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Melis Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Gülşah Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Giresun 1. Kitap fuarı açıldı

Giresun 1. Kitap fuarı açıldı

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

İstanbul’da Giresun fotoğraf sergisi açıldı

İstanbul’da Giresun fotoğraf sergisi açıldı

Giresunspor'da hedef 3 puan

Giresunspor'da hedef 3 puan

Giresun’un Tirebolu İlçesinde Haftasonu Yaşanan Fırtınada Dalgaların Oluşturduğu Hasar Gideriliyor

Giresun’un Tirebolu İlçesinde Haftasonu Yaşanan Fırtınada Dalgaların Oluşturduğu Hasar Gideriliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.