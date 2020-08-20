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Giresun’da mevsimlik fındık işçileri okuma ve yazma öğreniyor

GİRESUN HABERLERİ  | 20.08.2020 09:59 | Son Güncelleme

Giresun Valiliği tarafından oluşturulan mevsimlik tarım işçileri konaklama merkezinde Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan okuma-yazma kursunda mevsimlik işçiler okuma ve yazma öğreniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Doğu ve Güneydoğu illerinden Giresun’a gelen mevsimlik işçiler için okuma ve yazma kursu açıldı.Giresun’a fındık hasadı için gelen ve yaklaşık bin kişinin çavuşluğunu yapan 42 yaşındaki Medine Kızgınyürek, hayatında ilk kez okuma-yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Giresun Valiliği tarafından oluşturulan mevsimlik tarım işçileri konaklama merkezinde Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan okuma-yazma kursunda mevsimlik işçiler okuma ve yazma öğreniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Doğu ve Güneydoğu illerinden Giresun’a gelen mevsimlik işçiler için okuma ve yazma kursu açıldı.
Giresun’a fındık hasadı için gelen ve yaklaşık bin kişinin çavuşluğunu yapan 42 yaşındaki Medine Kızgınyürek, hayatında ilk kez okuma-yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Kurs Eğitmeni Zeynep Kabacaoğlu nezaretinde okuma-yazma öğrenen 7 çocuk annesi Kızgınyürek, başta Emine Erdoğan, kurs yetkilileri ve Eğitmen Zeynep Kabacaoğlu’na teşekkür ederek, “Okuma-yazma öğrenince daha güçlü olacağım. Halkıma daha fazla ekmek vereceğim. Okuma-yazma bilmediğim için işçi götürdüğüm yerlerde zorluklarla karşılaşıyordum. Sen okuma-yazma bilmiyorsun işçi getiremezsin, diyorlardı. Allah’ın izniyle okuma-yazma öğrenip artık bu türlü zorluklarla karşı karşıya kalmayacağım” dedi.
Kızgınyürek, sonuna kadar çocuklarını destekleyeceğini belirterek, “Benim annem, babam beni okula göndermedi. Eskiden kız çocukları okula gitmezdi. Ben okuyamadım. İnşallah bütün çocuklarım okuyacak. Okuyorlar, onların sonuna kadar arkasında ve destekçisiyim" dedi.
Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında bir kişi de olsa okuma-yazma kursu açıldığı belirterek, "Fındık mevsimi dolayısıyla yöremize ve ilimize çok sayıda tarım işçisi gelmekte. Bizde tarım işçilerimize yönelik Giresun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak değişik kurslar açmak istiyoruz. Bunların başında Cumhurbaşkanımız ve eşleri hanımefendinin başlatmış olduğu okuma-yazma kursları geliyor. Okuma-yazma bilmeyen tarım işçilerimize yönelik olarak ilk etapta okuma yazla kursumuzu açtık. Okuma yazma bilmeyen, okuma yazma bilmediği halde bine yakın işçiyi ilimize sevk eden, getiren onları burada idare eden ve o kabiliyeti gösteren bir kardeşimizin okuma yazmada da çok başarılı olacağını düşündük. Bir kişide olsa kursumuzu geldiği ilk günden itibaren başlattık. İnşallah önümüzdeki hafta birinci kademe belgesini vereceğiz. İkinci kademe kursunu da tamamladıktan sonra Giresun’dan okuma yazmasını tamamlamış, gayet güzel kendini ifade edebilen, işini çevirebilen, okuyan, yazan ne yaptığını bilen birisi olarak buradan göndermenin huzurunu yaşayacağız ve bizde görevimi ifa etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

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