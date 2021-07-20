Giresun'da minibüs devrildi: 7 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdem Arpacık yönetimindeki 28 ABD 233 plakalı minibüs, Çakıl Yaylası'nda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Arpacık ile araçta bulunan Ayşe, Ünal, Meral, Gökhan, Hasan Mert ve Turan Arpacık, Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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