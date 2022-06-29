Giresun'da oğlunu öldüren 79 yaşındaki kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde, oğlunu tabancayla vurarak öldüren 79 yaşındaki kişi, konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalca köyünde tartıştığı oğlu Ömer K'yi (55) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlik, A.K'yi, yaşı ve sağlık durumu nedeniyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Dereli ilçesine bağlı Çalca köyünde dün, A.K. (79) ile oğlu Ömer K. (55) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. A.K'nin ruhsatsız tabancayla ateş ettiği Ömer K. hayatını kaybetmişti.



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