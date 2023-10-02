Giresun’da okul çevrelerinde sıkı denetim

Giresun Emniyet Müdürlüğü’nce 1-30 Eylül tarihleri arasında; 480 okul, bin 303 servis aracı, 2 bin 436 şahıs, 934 umuma açık yer ve 34 metruk bina denetlendi, 58 iş yerine de tebliğ yapıldı.

2023-2024 eğitim öğretim döneminde okullarda ve çevrelerinde eğitimin huzurlu ve güvenli ortamda devamlılığının sağlanması, okul servis araçları sürücülerinin trafik kuralların daha duyarlı hale gelmesini sağlamak amacıyla il merkezi ve tüm ilçelerde denetimlerin planlı ve periyodik olarak kararlılıkla yürütüleceğine dikkat çekildi.

