GİRESUN (AA) - Giresun'da ormanlara giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılması yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun ek kararı gereğince yetkili kurumlarca belirlenen mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında ormanlara giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş, çıkış yasağı kontrolünün Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Personeli, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personellerince sağlanacağı vurgulanan açıklamada, başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da izin verilmeyeceği kaydedildi.

Mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte akşam saat 19.00'dan sonra ertesi sabah saat 08.00'a kadar mangal yakmak, yol boyunca araç park etmek, kamp yapmak, ormana girmek ve piknik yapmanın tamamen yasaklandığının altı çizilen açıklamada, ayrıca enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı ilgili kurumların her türlü tedbirleri alacağı belirtildi.

Açıklamada, ormanlık alanlar ve civarında, izin verilen yerlerde ve ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç ikinci bir emre kadar mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyeceği de vurgulanarak, bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanunlar gereğince işlem yapılacağı bildirildi.

Ormanlara giriş yasağının, Orman İdaresinden ihaleli-tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İdaresi tarafından çalıştırılan kişileri kapsamadığı de belirtildi.

