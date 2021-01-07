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Giresun'da örtü yangınına sebebiyet verdiği öne sürülen kişi hakkında işlem başlatıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 07.01.2021 15:57 | Son Güncelleme

Giresun'da örtü yangınına sebebiyet verdiği öne sürülen kişi hakkında işlem başlatıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde ormanlık alandaki örtü yangınına neden olduğu iddia edilen kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 5 Ocak'ta Kovancık köyündeki ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın dün sabah söndürüldü.

Yaklaşık 8 hektarlık alanın etkilendiği olayla ilgili soruşturmada yangının bahçe temizliği sonrası atıkların yakılması sonucu çıktığı belirlendi.

Yangına sebebiyet verdiği öne sürülen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

- Giresun Valiliğinden bahçe temizliği uyarısı

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bahçe temizliği sırasında atıkların yakılmaması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada bahçe temizliği sırasında dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu bir hafta içinde birçok kırsal yangın çıktığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yangınların çıkmasını önleyici tedbir olarak vatandaşlarımızın yağmur ve karın yağmaya başlayacağı döneme kadar bahçe temizliği sonrası ortaya çıkan atıkları yakmamaları önem arz etmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın bahçe temizliği yaparken özellikle mal ve can güvenliği konusunda oluşabilecek tehlikeleri de göz önünde bulundurarak kırsal yangınların çıkmasına sebebiyet verecek eylemlerden kaçınmaları, bu tür olumsuzluklara sebebiyet veren kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağının bilinmesi önemle rica olunur."

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