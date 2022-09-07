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Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı 6 kişi yaralandı

07.09.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı 6 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Serdar Panik'in kullandığı 28 ABY 655 plaka otomobil ile Ali Çörekçi yönetimindeki 34 EVA 348 plakalı kamyonet, Giresun-Dereli karayolu Esenbük mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Yunus Emre Mat, Sevgi Canik, Serap ve Ece Çörekçi, hastaneye kaldırıldı.

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