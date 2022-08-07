Giresun'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Özgür Yıldırım'ın (32) kullandığı 14 TGK 6 yabancı plakalı otomobil, merkeze bağlı Akçalı köyü Çukur mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Araçtaki Fatma Güler (39) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Mustafa Kemal Yıldırım (65) ve A.N.Y. (1) yaralandı.

Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

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