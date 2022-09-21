Giresun'da sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde sahte içki ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örenkaya köyündeki bir iş yerinde sahte içki imal edilerek satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler adrese düzenledikleri operasyonda, 50 litre el yapımı sahte içki, 20 litre etil alkol, 162 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli B.T, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



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