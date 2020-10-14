Giresun'da selde menfezin çöktüğü bölgeye köprü yapılıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da yaşanan sel felaketinde menfezin çöktüğü Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12. kilometresinde köprü yapılıyor.

Giresun Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tirebolu-Doğankent kara yolunda inşa edilen köprünün çalışmalarını yerinde incelediklerini belirtti.

Ünlü, "Sel felaketinden etkilenen bölgelerimizde yapılan her faaliyeti Sayın Bakanlarımızın gözetiminde titizlikle takip ediyoruz. Rabbim milletimize bir daha böyle acıları yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

İl genelinde 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu Tirebolu-Doğankent karayolunun 12. kilometresinde menfez çökmüş, bunun sonucunda 5 jandarma personeli ve 1 iş makinesi operatörü sele kapılmıştı.

Tirebolu-Doğankent kara yolu 22 Ağustos'tan bu yana ulaşıma kapalı durumda.

