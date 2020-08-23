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Giresun'da sele kapılan askerler ve iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor

GİRESUN HABERLERİ  | 23.08.2020 20:02 | Son Güncelleme

Giresun'da sele kapılan askerler ve iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde jandarma aracının sele kapılması sonucu kaybolan askerler ile iş makinesi operatörünü arama çalışmalarına gece de devam edileceği öğrenildi.

Doğankent’e arama kurtarma çalışmalarına desteğe giden 5 jandarma personelini taşıyan aracın Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sel sularına kapılması sonucu Harşit Çayı'nda kaybolan 4 asker ile iş makinesi operatörünü arama çalışmaları gün boyunca devam etti.

Bölgede yapılan çalışmalarda akşam saatlerine kadar bir sonuç alınamadı.

Gecede Harşit Çayı'nda kaybolan askerler ve operatöre ulaşmak için arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi.

Sabah bölgede Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Bektaşoğlu Eczanesi
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Büşra Eczanesi
Dogankent
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Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
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