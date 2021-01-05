YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatları 23 lira 50 kuruş civarında seyrediyor

Giresun’da serbest piyasada fındık fiyatları 23 lira 50 kuruş civarında seyrediyor

GİRESUN HABERLERİ  | 05.01.2021 16:31 | Son Güncelleme

Giresun’da 2020 yılının son aylarında fındık fiyatları 23 lira 50 kuruş civarında seyrederken, 2021 yılına da aynı rakamdan giriş yaptı.Giresun’da serbest piyasaya 22 liradan giriş yapan fındık fiyatları 2021 yılına 23 lira 50 kuruş fiyatla girdi.

Giresun’da 2020 yılının son aylarında fındık fiyatları 23 lira 50 kuruş civarında seyrederken, 2021 yılına da aynı rakamdan giriş yaptı.
Giresun’da serbest piyasaya 22 liradan giriş yapan fındık fiyatları 2021 yılına 23 lira 50 kuruş fiyatla girdi. 2020 yılının Ekim ayında 27 liraya kadar çıkan fiyatlar 2021 yılında girdiğimiz bu günlerde yaklaşık 2 aydır 23 lira 50 kuruş civarında seyrediyor. Fındık ihracatında ise 1 Eylül 2020 tarihinden yıl sonuna kadar 691 milyon 173 bin 412 dolar değerinde ihracat gerçekleşti. Fındık ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 46 azaldı.
Fındık tüccarı Ali Bekdemir, üreticilerin fiyatların yükselmesini beklediğini ifade ederek, “Şu anda fındık fiyatları 50 randıman fındık 23 lira 50 kuruş civarında. Çoğu üretici fındığını pazara indirmedi. Fiyatların yükselmesini bekliyorlar. Nakit ihtiyacı olanlar sattı. İhracat rakamlarında da düşüş yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon rekolte de düşüktü. Şu anda havaların sıcak gitmesi önümüzdeki fındık sezonu için pek olumlu değil. Fındık bahçeleri için bu aralar havaların soğuk ve yağışlı olması gerekiyor” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı Şeyma'dan olay paylaşım! Yeni sevgilisiyle Acun'a gönderme yaptı
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı
1/

Giresun Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
06:13
Sabah
07:44
Öğle
12:37
İkindi
14:58
Akşam
17:19
Yatsı
18:45

Giresun Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Karaca Eczanesi
Merkez
Saray Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Eren Eczanesi
Eynesil
Merve Eczanesi
Gorele
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.