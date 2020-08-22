Giresun’da şiddetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

Giresun’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Yaşanan olay nedeniyle park halindeki bir araç hasar görürken duvarın bitişiğindeki evin bir bölümünde de hasar meydana geldi.

Doğu Karadenizi etkisi altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken Giresun’un merkez ilçesindeki Gemilerçekeği mahallesi Afacan sokakta yer alan istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle çöktü. Duvarın alt kısmında park halindeki bir araç yamaçtan sürüklenen parçalar nedeniyle hasar aldı. Duvarın yanındaki bir apartmanın bir bölümünde de küçük çaplı hasar meydana geldi.

Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, olay yerinde çalışmaları takip ederek, “Şehrimizde yaklaşık 3,4 saatten beri çok şiddetli bir yağışla karşı karşıya. Dolayısıyla böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Bir duvar çöküntüsü meydana geldi. Ama ekiplerimiz anında olaya müdahale etti. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor ama bir taraftan da aşırı yağış devam ediyor. En kısa sürede durumu çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Kahraman Başoğlu, “Duvarın üstündeki kaldırımın alt kısmından yağmur suları akmaya başlayınca herhalde duvarın üst kısmında göl gibi birşey oluştu. Videosunu çekmeye başladığımda bir anda duvarın parçaları aşağı doğru kaymaya başladı. Burada da bir arkadaşın arabası vardı, çökme nedeniyle hasar aldı” şeklinde konuştu.

