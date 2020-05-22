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Giresun’da silah kaçakçılarına baskın

GİRESUN HABERLERİ  | 22.05.2020 19:35 | Son Güncelleme

Giresun’da silah kaçakçılığı yapılan ve el yapımı silah imal edilen bir eve operasyon düzenlendi.

Giresun’da silah kaçakçılığı yapılan ve el yapımı silah imal edilen bir eve operasyon düzenlendi. Arama yapılan adreste 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet el yapımı tabanca ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Giresun’un Espiye ilçesi Cibril Mahallesinde ikamet eden M.Y. adlı şahsa ait evin altına bulunan atölyede el yapımı silah imal edilmesi ve ticaretinin yapılması ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Giresun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Espiye ve Yağlıdere İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan arama neticesinde; 2 adet silah imalathanesi, 3 adet 9 mm çapında el yapımı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 81 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet 7,65 mm tanabca fişeği ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ile küçük el aletleri ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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