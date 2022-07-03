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Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

03.07.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Giresun merkez ve Bulancak ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da 6 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 520 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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