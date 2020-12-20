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Giresun’da sokak hayvanları sahipsiz kalmadı

GİRESUN HABERLERİ  | 20.12.2020 12:26 | Son Güncelleme

Giresun’un Eynesil ilçesinde polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı.

Giresun’un Eynesil ilçesinde polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasında mahalleleri gezerek mama dağıtımı yaptı.
Giresun’da Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, korona virüsü tedbirleri doğrultusunda uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında ilçeye bağlı mahallelerde sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirdi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memurları ve hayvan severler, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yaklaşık 60 kilogram mamayı uygun yerlere bıraktılar. Ayrıca polis ekipleri, sokak hayvanlarına sevgilerini de göstermeyi ihmal etmedi.

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