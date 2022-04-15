Giresun'da tabancayla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

GİRESUN (AA) - Giresun'da tabancayla vurularak hayatını kaybeden İrem Kostakoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 26 yaşındaki Kostakoğlu'nun cenazesi, Aksu Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada anne Hülya Kostakoğlu, duvak örtülen kızının tabutuna sarılıp gözyaşı dökerek ağıt yaktı.

Daha sonra İren Kostakoğlu için Mevlana Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene kadının yakınları, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tabutunun üzerine çiçek bırakılan İrem Kostakoğlu'nun naaşı, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası merkeze bağlı Çiçekli köyü aile kabristanlığında defnedildi.

Aksu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında yaşayan İrem Kostakoğlu, bina girişinde Yunus Emre Albayrak (26) tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti. Aynı silahla intihar teşebbüsünde bulunan Albayrak, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.



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