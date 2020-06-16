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Giresun'da tarım makinesinin altında kalan çocuk öldü

GİRESUN HABERLERİ  | 16.06.2020 10:21 | Son Güncelleme

Giresun'da tarım makinesinin altında kalan çocuk öldü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde tarım makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydındere beldesi Semen Yaylası'nda, tarla sürdükten sonra evine dönen 16 yaşındaki Ramazan Şimşek'in kullandığı çapa motoru bağlı patpat adı verilen tarım makinesi devrildi.

Tarım makinesinin altında kalarak ağır yaralanan Şimşek, yayladaki vatandaşlar tarafından Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası'na götürüldü.

İhbar üzerine Çambaşı Yaylası'na gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edilen Şimşek, yolda yaşamını yitirdi.

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