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Giresun’da Teknopark için imzalar atıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 06.02.2020 14:06 | Son Güncelleme

Giresun’un Bulancak ilçesindeki 2.

Giresun’da Teknopark için imzalar atıldı

Giresun’un Bulancak ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulması kararlaştırılan Teknopark’ın ana sözleşmesi Giresun Üniversitesi’nde yapılan Kurucular Kurulu toplantısında imzalandı.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yılmaz Can, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Fatoğlu, Bulancak 2. OSB Müdürü Mete Bahadır Akın, Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Bülent Cebeci ve Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın tarafından imzalanan sözleşmeye göre şirketin yol haritası da belirlenmiş oldu.
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, imza töreninde yaptığı konuşmada, Teknopark’ın Giresun ve ülkemiz için katma değer sağlayan önemli çalışmalara imza atacağını söyledi. Vali Sarıfakıoğulları "İlimizde ve bölgemizde ARGE çalışmaları yapan veya yapmak için fırsat kollayan şirketler, genç girişimciler, öğrenciler ve akademisyenler Teknoloji Geliştirme Bölgesinde oluşturulacak ARGE alanları, ARGE ofisleri ve kuluçka alanları sayesinde önemli çalışmalar yapabilecektir” dedi.
Teknopark’ın Giresun ekonomisine, istihdamına önemli bir katkı sağlayacağını söyleyen Vali Sarıfakıoğulları,projenin ilk aşama çalışmalarının tamamlandığını, Yönetici Şirketin somutlaştığını, taahhüt edilen sermayelerin de bu hafta içinde şirket hesabına yatırılarak, şirketin kuruluş ilamının Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanacağını kaydetti.
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise yaptığı konuşmada gereken her türlü desteği vereceklerini belirterek "Giresun Teknoloji Bölgesinde yapılması planlanan çalışmaların gerçekleşmesi durumunda, bunun ilimize çok olumlu yansımaları olacağına inanıyorum” derken, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ise Teknopark çalışmalarına üniversite olarak çok önem verdiklerini dile getirdi.
Giresun Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu da Teknopark içerisinde yer alacak şirket ve girişimcilerin birçok vergi muafiyetinden faydalanabileceğini ve böylelikle girişimcilere birçok kolaylıklar sağlanacağını ifade ederek “Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde kurulacak şirketlerde çalıştırılacak nitelikli personel istihdamı da ilimiz ve bölgemiz için oldukça önemli olacaktır” diye konuştu.

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