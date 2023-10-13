YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’da tekstil sanayi gelişiyor, artan istihdam göçü tersine çeviriyor

Giresun’da tekstil sanayi gelişiyor, artan istihdam göçü tersine çeviriyor

13.10.2023 15:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil firması yaklaşık bin 100 kişiye istihdam sağlarken dünya markaları için yaptıkları üretimlerle yıllık yaklaşık 28 Milyon Euro’luk ihracat gerçekleştiriyor.

Giresun’da tekstil sanayi gelişiyor, artan istihdam göçü tersine çeviriyor

2004 yılında eski bir mezbaha binasında 150 kişi ile başladıkları gömlek ve takım elbise üretim faaliyetlerine büyüyen iş hacmi ile bin 100 kişiye istihdam sağladıklarını belirten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Arar, bugün gelinen noktada Holly Fashion Group çatısı altındaki Strellson, Windsor, JOOP gibi markaların yanı sıra GANT, Gentiluomo, Cinque, NN07, The Kooples, Corneliani, Munro ve Hugo Boss gibi hazır giyim sektöründe dünyaca ünlü birçok marka için ürettikleri ürünleri İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada gibi ülkelere ihraç ettiklerini aktardı.

Yeni yatırımlarla 2100 kişiye istihdam sağlanacak, ihracat hedefi ise 50 Milyon Euro
Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni tahsis edilecek alanlar için hazırladıkları projelerle yaklaşık 8 aylık bir süre içerisinde istihdam kapasitelerini iki katına çıkararak 2 bin 100 kişiye iş imkanı sağlanacağını, mevcut 28 Milyon Euro’luk ihracat rakamlarını ise 50 Milyon Euro’ya yükseltmeyi hedeflediklerini söyleyen Arar, grup şirketlerinin üretim kapasitelerinin artırılması için Giresun’da toplam 9 Milyon Euro’luk bina ve makine yatırımı yapacaklarını belirtti. Grup olarak üretimlerini yüzde 90 oranında yurtdışına ihraç ettiklerini söyleyen Arar, şu anda gerçekleşen 28 Milyon Euro’luk ihracatlarının tamamının Giresun Gümrüğü’nde işlem gördüğüne dikkat çekti.

TESİS KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETİYOR

Üretim tesislerinin Avrupa Yeşil Mutabakatına uygun yeşil enerji ile çalışan karbon ayak izi düşük bir teknolojiye sahip olduğunu belirten Arar, tesisin kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabildiği 760 kWp’lik güneş enerji santraline sahip olduğunu ayrıca buhar üretimi için kullanılan kömür tüketimine 5 yıl önce son vererek doğaya karbon salınımı çok daha düşük seviyelerde olan pelet tüketimine geçtiklerini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıkım esnasında iş makinesi devrildiYıkım esnasında iş makinesi devrildi
Diyarbakır, Batman, Şırnak, Bingöl, Siirt ve Elazığ'da Filistin'e destek açıklamalarıDiyarbakır, Batman, Şırnak, Bingöl, Siirt ve Elazığ'da Filistin'e destek açıklamaları
Didim’de 63,5 kilometrelik bisiklet yolu çalışmaları hızla devam ediyorDidim’de 63,5 kilometrelik bisiklet yolu çalışmaları hızla devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 13 Ekim Cuma

İmsak
05:04
Sabah
06:28
Öğle
12:18
İkindi
15:25
Akşam
17:58
Yatsı
19:17

Giresun Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Cuma

Bilge eczanesi
Yaglidere
Kaya eczanesi
Sebinkarahisar
Candan eczanesi
Bulancak
Sazbeyi eczanesi
Merkez
Çitlak eczanesi
Espiye
Derman eczanesi
Dereli
Derman eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

İkizler yer değiştirdi! Sevgilisinin yanına oturdu ama...

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.