Giresun’da tekstil sanayi gelişiyor, artan istihdam göçü tersine çeviriyor

2004 yılında eski bir mezbaha binasında 150 kişi ile başladıkları gömlek ve takım elbise üretim faaliyetlerine büyüyen iş hacmi ile bin 100 kişiye istihdam sağladıklarını belirten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Arar, bugün gelinen noktada Holly Fashion Group çatısı altındaki Strellson, Windsor, JOOP gibi markaların yanı sıra GANT, Gentiluomo, Cinque, NN07, The Kooples, Corneliani, Munro ve Hugo Boss gibi hazır giyim sektöründe dünyaca ünlü birçok marka için ürettikleri ürünleri İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada gibi ülkelere ihraç ettiklerini aktardı.

Yeni yatırımlarla 2100 kişiye istihdam sağlanacak, ihracat hedefi ise 50 Milyon Euro

Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni tahsis edilecek alanlar için hazırladıkları projelerle yaklaşık 8 aylık bir süre içerisinde istihdam kapasitelerini iki katına çıkararak 2 bin 100 kişiye iş imkanı sağlanacağını, mevcut 28 Milyon Euro’luk ihracat rakamlarını ise 50 Milyon Euro’ya yükseltmeyi hedeflediklerini söyleyen Arar, grup şirketlerinin üretim kapasitelerinin artırılması için Giresun’da toplam 9 Milyon Euro’luk bina ve makine yatırımı yapacaklarını belirtti. Grup olarak üretimlerini yüzde 90 oranında yurtdışına ihraç ettiklerini söyleyen Arar, şu anda gerçekleşen 28 Milyon Euro’luk ihracatlarının tamamının Giresun Gümrüğü’nde işlem gördüğüne dikkat çekti.

TESİS KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETİYOR

Üretim tesislerinin Avrupa Yeşil Mutabakatına uygun yeşil enerji ile çalışan karbon ayak izi düşük bir teknolojiye sahip olduğunu belirten Arar, tesisin kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabildiği 760 kWp’lik güneş enerji santraline sahip olduğunu ayrıca buhar üretimi için kullanılan kömür tüketimine 5 yıl önce son vererek doğaya karbon salınımı çok daha düşük seviyelerde olan pelet tüketimine geçtiklerini söyledi.

