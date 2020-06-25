Giresun’da Tıp Fakültesinde sembolik mezuniyet

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde mezun olan yaklaşık 40 öğrenci için sembolik mezuniyet töreni düzenlendi.

Giresun Üniversitesi Rektörlük binası bahçesinde Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can’ın katılımıyla düzenlenen törende salgın sebebiyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi. Törene Rektör Yardımcıları Prof Dr. Güven Özdem ve Prof. Dr. Hüseyin Peker’in yanında Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden az sayıda akademik personel katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dönem birincisi sıfatıyla söz alan Emil Yunusov, “Bugüne gelmemizde emeği geçen başta hocalarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Çelik, öğrencileri kısıtlı ve sembolik de olsa böyle bir tören ile mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, insana hizmet eden her mesleğin kutsal olduğunu belirterek, “İnsanların en değerlisi insanlığa en güzel şekilde hizmet edendir, bu dinen de böyledir. Mesleğinizi yemininize bağlı olarak yapacağınıza, insanlığa hizmet ederek, mesleğinizin saygınlığını koruyacağınıza, milletinize ve memleketinize çok faydalı işler yapacağınıza inancım tamdır. Ben de bir hekim babasıyım. Maalesef ailelerinizin katıldığı bir tören icra edemiyoruz. Onların bedeni belki burada değil ama, kalplerinin şu anda tam olarak burada attığını biliyorum. Onları ve sizi bu güne getiren hocalarınızı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Mezun olan öğrencilere temsili diplomalarının verilmesinin ardından dönemi birincilikle bitiren Emil Yunusov’un mezuniyet kütüğüne adının yazılı olduğu plaket çakıldı. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Çelik tarafından mezun öğrencilere ‘Hipokrat yemini’ ettirilmesinin ardından tören sona erdi.

