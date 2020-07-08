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Giresun'da toplu açılış organizasyonları yasaklandı

GİRESUN HABERLERİ  | 08.07.2020 22:14 | Son Güncelleme

Giresun'da toplu açılış organizasyonları yasaklandı

GİRESUN (AA) - Giresun Valiliği, açık kapalı alanlarda yapılan toplu açılış organizasyonlarının ikinci bir emre kadar yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik bulaşların önlenmesi için gerekçesi ne olursa olsun açık kapalı alanlarda toplanarak yapılan toplu açılış organizasyonlarının bugünden itibaren ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Karara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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